اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تسجل أكثر من 197 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

الخميس، 10 فبراير 2022 11:42 ص
روسيا تسجل أكثر من 197 ألف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سجلت روسيا 197 ألفا و76 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 13 مليونا و527 ألفا و745 حالة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم الخميس، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، عن ارتفاع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 338 ألفا و91 شخصا بعد تسجيل وفاة 701 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار البيان إلى أن هناك 106 آلاف و92 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 10 ملايين و909 آلاف و397 شخصا.

 


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