رئيس الصندوق السعودى للتنمية يؤكد استعداد المملكة تقديم كامل الدعم لتونس

كتب: أحمد جمعة

استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، سلطان بن عبد الرحمان المرشد، الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية.

وأعرب الرئيس التونسى – بحسب بيان للرئاسة التونسية - عن تقديره الكبير لوقوف المملكة العربية السعودية الدائم إلى جانب تونس في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به، ولدعمها المتواصل لها بما يرسخ متانة روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين، وأشار إلى أن هذه الزيارة تعكس، مرة أخرى، الحرص المشترك على إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية.

كما أكد رئيس تونس على الحرص على تذليل كل العقبات التي حالت دون تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية للصندوق في تونس، وأبدى الاستعداد لتوفير المناخ الملائم لإطلاق مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة كالصحة والنقل والطاقة والثقافة.

من جانبه، أفاد سلطان بن عبد الرحمان المرشد بتشرفه بلقاء رئيس الجمهورية التونسية، وأعرب عن افتخار الصندوق بدوره التاريخي في تنفيذ عدة مشاريع تنموية في تونس.

وأعرب كذلك عن استعداد الصندوق، بتوجيهات من القيادة السعودية، لاستكمال تنفيذ المشاريع المعطلة ومواصلة تقديم كامل المعونة والدعم لتونس وتعزيز وتيرة تنفيذ برامجه لما فيه مصلحة الشعب التونسى.