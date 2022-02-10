رئيس أوكرانيا يبحث أهمية دعم الاتحاد الأوروبى لبلاده مع وزير خارجية إسبانيا

كييف أ ش أ

بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ​​مع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، الوضع الأمنى فى أوكرانيا، وأكد أهمية دعم دول الاتحاد الأوروبى لقدرات بلاده الدفاعية.

وذكر المكتب الصحفى للرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكى أولى اهتمامًا خاصًا خلال اللقاء إلى الوضع الأمنى ​​فى جميع أنحاء أوكرانيا، وأطلع ألباريس على مبادرات أوكرانيا لتكثيف عملية التفاوض فى إطار صيغة نورماندي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

ونقل المكتب عن زيلينسكى قوله "من المهم أن يدعمنا الاتحاد الأوروبي، كل دولة من الدول الأعضاء فيه، فى تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الأوكراني".

كما أكد الرئيس الأوكرانى على الضرورة الملحة لإحراز المزيد من التقدم فى مسار بلاده نحو التكامل الأوروبى والأوروبى الأطلسي، مشيرًا إلى أنه يعول على دعم إسبانيا لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار زيلنسكى خلال اللقاء إلى أن زيارة وزير الخارجية الإسبانى تأتى فى الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ووجه الدعوة لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لزيارة كييف هذا العام.