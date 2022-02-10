وأكدت اللجنة – وفقا لوكالة أنباء الأمارات (وام) - ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية الموصى بها من أجل ضمان أعلى مستويات الحماية في مواجهة فيروس "كوفيد-"19، بما في ذلك مواصلة الالتزام بلبس الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتعقيم الدائم، مع أخذ التطعيمات والجرعات الداعمة .