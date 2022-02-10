حياة كريمة.. محافظ المنيا يوجه برصد كافة معوقات مشروعات المبادرة

المنيا -حسن عبد الغفار

واصل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء ومديري المديريات الخدمية، والهيئات والجهات التنفيذية، ومهندسي دار الهندسة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة.



وجه المحافظ، ممثلي شركتي الاتصالات والغاز، بالإسراع في إنجاز معدلات تنفيذ الأعمال المكلفين بها، بقري المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات والمرافق الأساسية اللازمة لضمان حياة كريمة لكافة فئات المواطنين.



شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية، بنطاق المراكز التي يجرى بها تنفيذ أعمال التطوير، بالمتابعة الميدانية والتواجد على أرض الواقع والتواصل مع المواطنين داخل القرى وحل المشكلات التي تظهر أمامهم حيث يتم المرور ميدانيا على المشروعات، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة المعوقات، مؤكداً أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين، دون تحملهم أي أعباء، وموجهاً بالإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة على كافة المقاولين المكلفين بالأعمال الجاري تنفيذها لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفى الوقت المحدد للانتهاء منها.



ناقش المحافظ، نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة في قطاعات: (توصيل الغاز الطبيعي -الاتصالات -مياه الشرب –مشروعات الصرف الصحي –الهيئة العامة للأبنية التعليمية - قطاع الصحة)، مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة دورية ومستمرة معدلات تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها.

