جون كيرى يزور فرنسا للمشاركة فى قمة محيط واحد

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يتوجه جون كيرى، المبعوث الرئاسى الخاص للمناخ، اليوم الخميس، إلى مدينة بريست بفرنسا فى زيارة من 10 إلى 11 فبراير الجارى للمشاركة فى قمة كوكب واحد للمحيط "قمة محيط واحد" التى ترعاها فرنسا.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير كيرى سيشارك خلال الزيارة مسئولى الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات ومنظمات المجتمع المدنى فى مناقشات تهدف إلى تحديد حلول لأكبر التحديات التى تواجه المحيط.

وأضاف المتحدث أن قمة المحيط الواحد هى الأولى من بين العديد من الفعاليات الرئيسية للمحيطات فى عام 2022 ، كما يعد حدثا هاما فى الفترة التى تسبق مؤتمر محيطنا، الذى ستشارك فى استضافته بالاو والولايات المتحدة والذى سيعقد فى كورور فى جمهورية بالاو بالمحيط الهادئ فى الفترة من 13 إلى 14 أبريل المقبل.

وفى وقت سابق، أشاد المبعوث الرئاسى الأمريكي، للمناخ جون كيري، بالاتفاق الذى تم التوصل إليه فى قمة المناخ التى عُقدت فى مدينة جلاسكو الاسكتلندية، قائلًا إنه سيساعد العالم على تجنب "الفوضى المناخية"، وتحدث فى الوقت نفسه عن التغيير الذى تحقق فى اللحظة الأخيرة فى الصفقة.

وقال كيري، فى مؤتمر صحفى بعد إبرام الاتفاق: "أعتقد حقًا أنه نتيجة لهذا القرار ونتيجة للإعلانات التى تم إصدارها على مدار الأسبوعين الماضيين، نحن فى الواقع أقرب مما كنا عليه من قبل، لتجنب الفوضى المناخية وتأمين هواء أنظف ومياه أكثر أمانًا وكوكب أكثر صحة"، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقًا للصحيفة، وافقت قرابة 200 دولة على "ميثاق جلاسكو للمناخ" فى ختام الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب26) فى جلاسكو، لكن الهند دفعت من أجل تخفيف بعض العبارات فى الصفقة المتعلقة بالفحم فى اللحظة الأخيرة.

واقترحت الهند تعديلًا قبل إتمام الصفقة مباشرة، وتغيير اللغة التى تدعو إلى "التخلص التدريجي" من الفحم لتصبح بدلًَا من ذلك "التخفيض التدريجي".