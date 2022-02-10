جامعة قناة السويس: بدء إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول عبر الخدمة الصوتية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن العمل يسير على قدم وساق داخل مركز القياس والتقويم ووحداته بالكليات، وذلك للانتهاء من عملية رصد ومراجعة وإعلان النتائج للطلاب.

وتابع "مندور" أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج الفرقة الأولى برامج مميزة لكلية التجارة برنامج Bis والفرقة أولى وثانية برنامج Fmi كما تم الانتهاء من نتائج الفرقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة تجارة شعبة اللغة عبر الخدمة الصوتية على أن يتم إعلان ببرنامج ابن الهيثم بعد يومين من الإعلان بالخدمة الصوتية.

وأشار "مندور" إلى إعلان نتائج الفرقة الرابعة لكلية التمريض ،والفرقة الرابعة لكلية الحاسبات والمعلومات، و الفرق الثالثة والرابعة و الخامسة لكلية الصيدلة نظام جديد.

وأوضح رئيس الجامعة إلى أنه تم الانتهاء من التصحيح الإلكترونى لجميع الفرق بكلية التجارة شعبة اللغة العربية بإجمالى 41294 ورقة إمتحانية بواقع 27859 ورقة إمتحانية " انتظام " و 13435 ورقة إمتحانية "انتساب" يمثلون 29 مقرر دراسى.

و تتم عملية التصحيح الإلكترونى وإعلان النتائج للطلاب على برنامج ابن الهيثم بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبإشراف تنفيذى الدكتور تامر حسنين منسق عام برنامج ابن الهيثم ومدير ال MIS.

ومن جانبه أوضح الدكتور هانى السعيد عميد كلية التجارة أن عدد أوراق الامتحانات المصححة للفرقة الأولى بلغ 10516 ورقة إمتحانية، بينما تم تصحيح 8400 ورقة إمتحانية للفرقة الثانية، وأما الفرقة الثالثة فبلغ عدد أوراق الإمتحانات المصححه 10664 واخيرا الفرقة الرابعة شعبة محاسبة بلغ عدد إجمالى أوراق الإمتحانات التى تم تصحيحها 10430 وشعبة إدارة الأعمال 1284 ورقة إمتحانية.

وحرص الدكتور هانى السعيد على تقديم الشكر لفريق العمل بالكنترول بإشراف الدكتورة هدى محمد عبد الله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والذى يضم الدكتور نصر سالم رئيس كنترول الفرقة الأولى، والدكتور رشا الفقى رئيس كنترول الفرقة الثانية ، والدكتور حسين سليمان رئيس كنترول الفرقة الثالثة، والدكتورة هبه جمال رئيس كنترول الفرقة الرابعة والدكتور أحمد فاروق مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية .