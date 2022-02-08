رئيس جامعة قناة السويس يضع حجر الأساس لمجمع الاختبارات الإلكترونية الجديد.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

وضع الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حجر الأساس لمجمع الاختبارات الإلكترونية بمقره الجديد أمام مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وأكد "مندور" فى بيان له، أنه بالفعل تم الانتهاء من أعمال الحفر ويتم الآن العمل فى طبقات الإحلال، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ممثلة في الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات أن يتم استلام المبني خرساني خلال ستة أشهر من الآن.

حضر مراسم وضع حجر الأساس للمبنى الدكتور أحمد زكي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وممثلي الشركة الوطنية برئاسة الدكتور أحمد حليم، استشاري الشركة الوطنية والعميد هشام عبد الباقي، قائد مشروعات الجامعة والمهندس حسن صلاح، الممثل الاستشاري للشركة الوطنية، وبإشراف عام هدى فرج، أمين عام الجامعة، وبحضور مسئولي الإدارة الهندسية بالجامعة بإشراف المهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، أن مبني الاختبارات الإلكترونية يضم أربع طوابق بالإضافة إلى دور أرضى يتكون من أربع طوابق بسعة 3900 جهاز على مساحة ألفين و200 متر مربع يتصل بالجامعة الذكية ووزارة التعليم العالى.

يٌذكر أن الجامعة لديها ثلاث معامل للاختبارات الإلكترونية معمل "1" بمقره بكلية الطب البشرى، ويضم المبنى خمسة معامل بالإضافة إلى معمل بسعة 100 جهاز وآخر بسعة 230 بإجمالي 430 جهاز مع نظام كاميرات من 22 كاميرا عالية الجودة ونظام full stack للسويتشات وغرفة التحكم مجهزة بالتكييفات، و شاشات لمراقبة المركز بالكامل ومركز الاختبارات الإلكترونية بمقره بكلية الطب البيطري فيضم قاعة بسعة 200 جهاز ، قاعة بسعة 70 جهاز ،قاعة بسعة 50 جهاز بإجمالي 510 جهاز (الأسبقية الأولى)، مع تصميم شبكة سلكية ولا سلكية للمركز، ونظام كاميرات مكون من 30 كاميرا عالية الجودة يتم تركيبها، وغرفة التحكم مجهزة بالتكييفات، وشاشات لمراقبة المركز بالكامل والسيرفر بالإضافة إلى معامل للاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة بسعة 195.



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