الموافقة على 39 طلب تقنين جديد فى اجتماع اللجنة العليا للبت ببنى سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (93) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 39 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن، إلى 3452 طلبا، فيما بلغ العدد الإجمالي للعقود التي تم تحريرها 1880عقدا موزعا (1377 عقد مباني و503 عقود زراعة)، وجار البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.
الموافقة على 39 طلب تقنين جديد فى اجتماع اللجنة العليا للبت ببنى سويفالأربعاء، 09 فبراير 2022 07:02 م
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع رقم (93) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، لمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.
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