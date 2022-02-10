تحرير 254 مخالفة وإعدام 1159 كيلو مواد غذائية خلال حملات رقابية بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تكثيف حملات المرور الميدانى على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، للتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية، حرصاً على سلامة الغذاء، وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين، لضمان سلامة وصحة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية للأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، ضمن خطة المحافظة لوصول غذاء آمن للمواطنين، وحفاظا على الصحة العامة لهم.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي، تمكنت من تنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، وذلك خلال شهر يناير الماضى، حيث تم المرور على 937 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 254 محضرا للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وضبط 3 منشآت تعمل بدون ترخيص ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

من جانبه، قال الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائى، إنه تم إعدام 1159 كيلو أغذية مختلفة و500 لتر ألبان لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بالإضافة لضبط طن من الحلاوة الطحينية و319 لتر مياه غازية لوجود تغير فى الخواص الطبيعية، كما تم سحب 706 عينات مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة لاستخراج 1470 شهادة صحية.