"بيطرى بورسعيد": نستهدف تحصين 33 ألف بقرة و2500 من الماعز

بورسعيد - محمد عزام

أكد الدكتور عاطف عيسى - مدير عام مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، أنه يجرى استهداف تحصين 33 ألفا من الأبقار و2500 من الماعز، ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام.

وأوضح الدكتور عاطف عيسى، أنه يتم إطلاق الحملات يومياً فى مناطق: جنوب بورسعيد، القابوطى الجديد، شرق بورسعيد بقرى 4 و7، وأسواق وأماكن تربية وتجمع الماشية فى كافة أنحاء محافظة بورسعيد.

وأشار إلى أنه يتم نشر الجولات الإرشادية، بالمناطق سالفة الذكر لتوعية للمربين عن أهمية التحصين والتسجيل والترقيم ورعاية الحيوان وتغذيته جيداً لرفع مناعته، وكذلك ضرورة المشاركة فى الحملة للوقاية من مرض الجلد العقدى وضرورة مكافحة الحشرات لمنع انتشار.

كما تتم التوعية عن أنفلوانزا الطيور وأهمية التربية المنزلية الآمنة والذبح الآمن للطيور للوقاية منه، وأيضا عن ضرورة عمل اختبارات الدرن والبروسيلا للحصول على ألبان نظيفة صحية وأهمية التأمين على الماشية والتلقيح الإصطناعى للحفاظ على الثروة الحيوانية.