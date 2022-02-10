اليوم السابع
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الخميس، 10 فبراير 2022 02:26 م
أكرم القصاص
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بولندا تسجل 42 ألفا و95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخميس، 10 فبراير 2022 01:28 م
بولندا تسجل 42 ألفا و95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة البولندية، تسجيل 42 ألفا و95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و313 ألفا و111 حالة.

وأفادت الوزارة حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، بأنه تم أيضا تسجيل 262 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 107 آلاف و466 حالة.

وأضافت الوزارة أن هناك 19 ألفا و55 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في جميع أرجاء البلاد عقب إصابتهم بفيروس "كورونا".. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 4 ملايين و451 ألفا و403 أشخاص.

 

 


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