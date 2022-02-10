بريطانيا تعلن عن لائحة عقوبات جديدة متعلقة بروسيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا عن لائحة عقوبات جديدة متعلقة بروسيا، حيث قالت الحكومة البريطانية، إن اللائحة الجديدة تسمح بفرض عقوبات على أى شخص يتورط في زعزعة استقرار أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الإدارة الأمريكية تعتبر المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا "إجراء تصعيدى".

وأضافت ساكى فى مؤتمر صحفى بواشنطن، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه "بينما ننظر في هذه التدريبات العسكرية مجددًا، نرى أن هذا بالتأكيد إجراء تصعيدى ولا يهدف لخفض التصعيد"، وشددت على أن حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، بما في ذلك في بيلاروسيا، يثير قلق واشنطن.

وعلقت ساكي أيضًا على التقييمات التي ظهرت بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موسكو، والتي تفيد بأن الجانب الروسي يُظهر استعدادًا لإجراء حوار دبلوماسي، قائلة: "نحن ننظر في الإجراءات هنا، ولم نشهد أي إجراءات لخفض التصعيد من جانب الروس".