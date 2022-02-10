اليوم السابع
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أمريكا: المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا إجراء تصعيدى

الخميس، 10 فبراير 2022 03:42 م
أمريكا: المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا إجراء تصعيدى المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي
أ.ش.أ

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الإدارة الأمريكية تعتبر المناورات العسكرية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا "إجراءً تصعيديًا".

وأضافت ساكي في مؤتمر صحفي في واشنطن، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني، اليوم الخميس، أنه "بينما ننظر في هذه التدريبات العسكرية مجددًا، نرى أن هذا بالتأكيد إجراء تصعيدي ولا يهدف لخفض التصعيد".
وشددت على أن حشد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا، بما في ذلك في بيلاروسيا، يثير قلق واشنطن.

وعلقت ساكي أيضًا على التقييمات التي ظهرت بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موسكو، والتي تفيد بأن الجانب الروسي يُظهر استعدادًا لإجراء حوار دبلوماسي - قائلة: "نحن ننظر في الإجراءات هنا، ولم نشهد أي إجراءات لخفض التصعيد من جانب الروس".

وأفادت بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى ماكرون بعد محادثات الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالإضافة إلى ذلك، استقبل بايدن هذا الأسبوع المستشار الألماني أولاف شولتز وفي الأيام المقبلة، يعتزم التحدث إلى قادة أوروبيين آخرين حول عدوان روسيا ضد أوكرانيا.

وعندما سُئلت عما إذا كان بايدن مستعدًا للتحدث إلى بوتين، قالت ساكي إنه حتى اليوم "ليس لدي أي شيء لعرضه في الوقت الراهن".

 


البيت الأبيض

روسيا

بيلاروسيا

اوكرانيا

إيمانويل ماكرون

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