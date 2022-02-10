المستشار الألمانى: على روسيا عدم التقليل من وحدة أوروبا وتصميمها

كتب أحمد عرفة

قال المستشار الألمانى، أولاف شولتس، إن على روسيا عدم التقليل من وحدة أوروبا وتصميمها ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضاف المستشار الألماني: مستعدون للحوار مع روسيا .

وتابع المستشار الألماني: "على روسيا توقع تبعات اقتصادية وسياسية إن غزت أوكرانيا".

وفى وقت سابق أعلن المستشار الألمانى، أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن برلين مستعدة للحوار مع موسكو على جميع المستويات وبجميع الصيغ الممكنة من أجل تسوية سياسية.

وقال شولتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيرته الدنماركية، ميت فريدريكس: "بحثنا قضايا مهمة؛ وفي المقام الأول، الأزمة حول أوكرانيا والعلاقات المستقبلية مع روسيا"، حسبما نقلت صحيفة /الجارديان/ البريطانية.

وأضاف "سنتبع الاستراتيجية المزدوجة التي تم الاتفاق عليها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والتي تشير إلى استعداد واضح للحوار على جميع المستويات وفي كل الصيغ الممكنة .. من أجل التوصل إلى حل سياسي".

وأكد أنه سيكون هناك "عواقب وخيمة" في حال تصعيد محتمل في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يتوجه شولتس إلى موسكو، يوم 15 فبراير الجاري، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.