وقال شولتس، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم /الأربعاء/ في برلين مع نظيرته الدنماركية، ميت فريدريكس: "بحثنا قضايا مهمة؛ وفي المقام الأول، الأزمة حول أوكرانيا والعلاقات المستقبلية مع روسيا"، حسبما نقلت صحيفة /الجارديان/ البريطانية.



وأضاف "سنتبع الاستراتيجية المزدوجة التي تم الاتفاق عليها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والتي تشير إلى استعداد واضح للحوار على جميع المستويات وفي كل الصيغ الممكنة .. من أجل التوصل إلى حل سياسي".



وأكد أنه سيكون هناك "عواقب وخيمة" في حال تصعيد محتمل في أوكرانيا.



ومن المقرر أن يتوجه شولتس إلى موسكو، يوم 15 فبراير الجاري، لإجراء مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.