الكهرباء تتلقى شكاوى أصحاب الهمم بلغة الإشارة بهذه الطريقة.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تتلقى شكاوى المشتركين من أصحاب الهمم عن طريق استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، لافتا إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر أطلقت تطبيق "واصل" للتواصل مع أصحاب الهمم ذوى الإعاقة السمعية وصعوبة التخاطب.



وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تطبيق واصل يتم من خلاله تحويل الاستفسارات والشكاوى إلى شركات التوزيع المسئولة والتى تعمل بدورها على سرعة الحل او الرد على الاستفسار.



وأضاف حمزة أن هذه الخدمات المرقمنة والحديثة فى إطار استخدام التكنولوجيا المساعدة من أجل خلق مجتمع دامج وتهيئة البيئة الملائمة التى تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة من التمتع الكامل بممارسة حياة مستقلة، وتمكينهم من الحصول على الخدمات الحكومية بيسر، لافتا إلى أن هذه الخدمة تأتى تنفيذا لاتفاقية التعاون التى وقع عليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى يوليو الماضى لتوفير خدمات وزارة الكهرباء للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تهدف الاتفاقية إلى الإتاحة التكنولوجية لبوابة الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تطبيقات رقمية وأدوات تكنولوجية.