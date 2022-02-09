الكهرباء: بدء تدريب المحصلين على استخدام ماكينة السداد الإلكترونى

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم البدء فى تدريب عدد من المحصليين على طريقة استخدام ماكينة السداد الإلكترونى وشحن العداد مسبوق الدفع، كاشفا أن هذه الماكينات ستوفر أيضا إمكانية سداد الفاتورة باستخدام كروت الاىتتمان البنكية علاوة على النقدى.



وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مكينات التحصيل الإلكترونى ستكون مخصصة لتنفيذ عمليات السداد لأى مستحقات مقابل الخدمات التى يحصل عليها المشترك سواء رسوم أو قيمة استهلاك أو غيرها، موضحا أن هذه المكينات سيتم توزيعها على المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء لتحصيل الفواتير من المواطنين بشكل إلكترونى، وإلغاء طباعة الفواتير بعد تعميم هذه الأجهزة.



وأشار حمزة إلى أن عدد الماكينات التى ستتم إتاحتها يبلغ 7900 ماكينة يتم توريدها على مراحل لشركات توزيع الكهرباء، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف توريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من العام، ومن ثم توريد باقى المعدات والأجهزة خلال النصف الثانى من العام الحالى.