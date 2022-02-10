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الشباب والرياضة بالبحيرة تدشن أولى فعاليات برنامج "سفراء مشوارى"

الخميس، 10 فبراير 2022 12:58 م
الشباب والرياضة بالبحيرة تدشن أولى فعاليات برنامج "سفراء مشوارى" الدورة التدريبية
البحيرة - ناصر جودة

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ( ادارة التدريب ومشروعات الشباب) بالتعاون مع ادارة شباب شبراخيت فاعليات اليوم الأول للدورة التدريبية تنمية مهارات " سفراء مشواري" بمركز شباب ابو منجوج بشبراخيت تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وبالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف بالأمم المتحدة.

وأشار الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة إلى أن برنامج «سفراء مشواري» يستهدف تنفيذ ورش العمل لتعزيز دور النشء فى المرحلة العمرية من 10 لـ14 عامًا من خلال المهارات الشخصية والتفكير الايجابي و الأساليب التحفيزية وتنمية المهارات الحياتية، ومهارات ريادة الأعمال والريادة المجتمعية والتي تعمل بالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وأكد أن البرنامج يهدف إلى تمكين النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم، ويتيح حصول النشء والشباب على المهارات الحياتية والمهارات اللازمة للحياة العملية والتعامل مع الآخرين.

 


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