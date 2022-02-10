السيطرة على حريقين فى وحدة سكنية ومحل منظفات ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تمكن رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الخميس، من السيطرة على حريقين أحدهما فى إحدى الوحدات السكنية بقرية المناصرة غرب محافظة بورسعيد، والآخر فى محل منظفات بنطاق حى المناخ.

وتلقى اللواء حسنى عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغاً باندلاع حريق فى وحدة سكنية بمنطقة المناصرة غرب المحافظة، وكذلك بلاغا فى محل منظفات بحى المناخ، وأمر على الفور بتحرك رجال إدارة الحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران.

وتمكن رجال الحماية المدنية برئاسة المقدم هانى المهدى - رئيس قسم الاطفاء بالإدارة من السيطرة على الحريقين، ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى الأماكن المجاورة، حيث تم الدفع بسيارتين مطافئ فى كل حادث، ولم يسفر الحادثان عن أية خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وتم تحرير محضرين بالواقعتين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادثين، ومعرفة السبب وراء اندلاع الحريق.