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إخماد حريق هائل بجناين الرسوة جنوب بورسعيد دون خسائر فى الأرواح.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 04:46 م
إخماد حريق هائل بجناين الرسوة جنوب بورسعيد دون خسائر فى الأرواح.. صور إخماد حريق هائل
بورسعيد محمد فرج

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نجحت الحماية المدنية برئاسة عقيد مصطفى نجا وكيل إدارة الحماية المدنية ببورسعيد، والمقدم هانى مهدى رئيس قسم الإطفاء فى إخماد حريق هائل منذ قليل بمنطقة الجناين بالكيلو 4.5 بالرسوة جنوب بورسعيد دون خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لامن بورسعيد اخطارا يفيد اندلاع حريق  هائل بالكيلو 4.5 بمنطقة جناين الرسوة. 

على الفور انتقل إلى مكان الحريق 4 سيارات إطفاء نجحت فى إخماد الحريق قبل أن تمتد النيران إلى منازل من الطوب الأحمر المجاور إلى منطقة الهيش الممتد على ضفاف الترعة الحلوة التى تقوم بتغذية محطة مياه الرسوة دون خسائر فى الأرواح .

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق للوقوف على ملابسات التى ادت الى اندلاع الحريق .

إخماد حريق هائل (1)
 
إخماد حريق هائل (2)
 
إخماد حريق هائل (3)
 
إخماد حريق هائل (4)
 
إخماد حريق هائل (5)
 
إخماد حريق هائل (6)
 
إخماد حريق هائل (7)

حريق

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محافظه بورسعيد

أخبار مصرية

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