السجن 15 سنة لـ4 متهمين بقتل طالب دافع عن شقيقته بعد معاكستها بالدقهلية

فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الطفل بمحكمة شمال الدقهلية ببلقاس، بمعاقبة 4 متهمين في قضية ‏مقتل إسلام سعد السيد جاد، طالب بكلية الحقوق لاعتراضه على معاكسة شقيقته، والمعروفة إعلاميا بـ شهيد الشهامة، بالسجن 15 سنة ‏على 4 متهمين بالقتل، وبالسجن لمدة 7 سنوات على المتهم الخامس، والذي تولي مراقبة المجني عليه، للانتقام ‏منه بعد أن نهرهم لقيامهم بمعاكسة شقيقته وتجمعهم أمام منزل المجني عليه، و جهزوا أسلحة بيضاء وما أن أبصروه حتى ‏انهالوا عليه بالطعنات وفروا هاربين من مكان الواقعة.‏



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عطية، رئيس محكمة جنايات الطفل ببلقاس، في القضية رقم 17 ‏لسنة 2020 جنايات طفل الستاموني، والمقيدة برقم 982 لسنة 2020 كلي شمال الدقهلية،



وترجع أحداث القضية في شهر يوليو 2020 عندما تبلغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بمصرع شاب ‏يدعى إسلام سعد السيد، طالب بكلية الحقوق، وذلك لقيامه بالدفاع عن شقيقته ورفضه قيام عدد من الشاب بمعاكستها وتجمعهم أمام منزل المجني عليه ، ‏فتربصوا به مع آخرين وطعنوه وفروا هاربين.‏



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث الستاموني إلى مكان الواقعة ، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المجنى عليه اعترض على قيام شابين ‏بمعاكستهما شقيقته أثناء وجودها في شرفه منزلهم، ونهر المتهمين لمنعهم من تكرار ذلك وطالبهمما بحقوق ‏الجيرة، وفوجئ في اليوم التالي بترصد المتهمين له وطعنوه بمطواة طعنتين نافذتين في القلب وتوفي قبل ‏وصوله إلى المستشفى وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على المتهمين، جميعا وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنايات الطفل بتهمة القتل العمد .



وقضت المحكمة بمعاقبة ‏كل من عبدالرحمن. ط. إ ، و رجب. ع. ف ، و رجب. ع. ف ، و أحمد. ص. ح ، أعمارهم ‏أقل من 18 عام، وذلك بالسجن لمدة 15 سنة على كل منهم، ومعاقبة يوسف. ر. ي ، بالسجن لمدة 7 ‏سنوات، عما أسند إليهم من اتهامات.‏