السجن 15 سنة لـ4 متهمين بقتل طالب دافع عن شقيقته بعد معاكستها بالدقهلية

قضت محكمة جنايات الطفل بمحكمة شمال الدقهلية ببلقاس، بمعاقبة 4 متهمين في قضية مقتل إسلام سعد السيد جاد، طالب بكلية الحقوق لاعتراضه على معاكسة شقيقته، والمعروفة إعلاميا بـ شهيد الشهامة، بالسجن 15 سنة على 4 متهمين بالقتل، وبالسجن لمدة 7 سنوات على المتهم الخامس، والذي تولي مراقبة المجني عليه، للانتقام منه بعد أن نهرهم لقيامهم بمعاكسة شقيقته وتجمعهم أمام منزل المجني عليه، و جهزوا أسلحة بيضاء وما أن أبصروه حتى انهالوا عليه بالطعنات وفروا هاربين من مكان الواقعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عطية، رئيس محكمة جنايات الطفل ببلقاس، في القضية رقم 17 لسنة 2020 جنايات طفل الستاموني، والمقيدة برقم 982 لسنة 2020 كلي شمال الدقهلية،
وترجع أحداث القضية في شهر يوليو 2020 عندما تبلغ لمأمور مركز شرطة الستاموني بمصرع شاب يدعى إسلام سعد السيد، طالب بكلية الحقوق، وذلك لقيامه بالدفاع عن شقيقته ورفضه قيام عدد من الشاب بمعاكستها وتجمعهم أمام منزل المجني عليه ، فتربصوا به مع آخرين وطعنوه وفروا هاربين.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث الستاموني إلى مكان الواقعة ، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن المجنى عليه اعترض على قيام شابين بمعاكستهما شقيقته أثناء وجودها في شرفه منزلهم، ونهر المتهمين لمنعهم من تكرار ذلك وطالبهمما بحقوق الجيرة، وفوجئ في اليوم التالي بترصد المتهمين له وطعنوه بمطواة طعنتين نافذتين في القلب وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض على المتهمين، جميعا وأحالتهم النيابة العامة لمحكمة جنايات الطفل بتهمة القتل العمد .
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من عبدالرحمن. ط. إ ، و رجب. ع. ف ، و رجب. ع. ف ، و أحمد. ص. ح ، أعمارهم أقل من 18 عام، وذلك بالسجن لمدة 15 سنة على كل منهم، ومعاقبة يوسف. ر. ي ، بالسجن لمدة 7 سنوات، عما أسند إليهم من اتهامات.
السجن 15 سنة لـ4 متهمين بقتل طالب دافع عن شقيقته بعد معاكستها بالدقهليةالخميس، 10 فبراير 2022 03:39 م
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قضت محكمة جنايات الطفل بمحكمة شمال الدقهلية ببلقاس، بمعاقبة 4 متهمين في قضية مقتل إسلام سعد السيد جاد، طالب بكلية الحقوق لاعتراضه على معاكسة شقيقته، والمعروفة إعلاميا بـ شهيد الشهامة، بالسجن 15 سنة على 4 متهمين بالقتل، وبالسجن لمدة 7 سنوات على المتهم الخامس، والذي تولي مراقبة المجني عليه، للانتقام منه بعد أن نهرهم لقيامهم بمعاكسة شقيقته وتجمعهم أمام منزل المجني عليه، و جهزوا أسلحة بيضاء وما أن أبصروه حتى انهالوا عليه بالطعنات وفروا هاربين من مكان الواقعة.
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