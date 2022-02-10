الأرصاد تحدد فرص الأمطار.. وأجواء شديدة البرودة وغيوم والقاهرة الآن 14 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى تجدد فرص سقوط الأمطار علي العديد من المناطق في القاهرة تكون خفيفة الشدة؛ وأجواء شديدة البرودة نتيجة لنشاط الرياح وتكاثر الغيوم وغياب فترات سطوع الشمس.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحرارة الآن علي القاهرة 14 درجة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية الغربية والشرقية والدلتا تكون خفيفة إلي متوسطة الشدة؛ ونشاط للرياح علي البحر المتوسط وارتفاع الامواج بشكل كبير علي شواطئ المدن الساحلية.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى، واضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج هناك ل 4 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وسانت كاترين العظمى 13 درجات والصغرى 00.