ارتفاع بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع باستثناء هبوط قطر

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.06% خاسرًا 8.32 نقطة ليغلق عند مستوى 12808.93 نقطة، وتصدر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.52% رابحًا 63.24 نقطة ليغلق عند مستوى 12268.71 نقطة.



بورصة السعودية ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.52% رابحًا 63.24 نقطة ليغلق عند مستوى 12268.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.45% خاسرًا 114.90 نقطة ليغلق عند مستوى 25217.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 153.9 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها البنوك بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.43%، ثم قطاعي الطاقة والصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.42%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.39%، 0.38%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.17%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.17%، 0.16%، على التوالي، فيما تراجع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، ثم قطاعي السلع طويلة الأجل والإعلام والترفيه بنسبة 0.35%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والمرافق العامة بنسبة 0.17%، 0.16%، على التوالي.

وقفز 95 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجزيرة" بنسبة 4.6%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 4.54%، ثم سهم "شمس" بنسبة 4.40%، وتراجع 92 سهمًا على رأسها سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.31%، ثم سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 2.25%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 2.20%، فيما تصدر سهم "ساسكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 401.1 ريال سعودي.



بورصة دبي وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.14% رابحًا 4.77 نقطة ليغلق عند مستوى 3250.33 نقطة، وبلغ حجم التداول 135.4 مليون سهم محققة ما قيمته 261.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 3792 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 2.12%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.06%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.08%، فيما تراجعت قطاعات الاستثمار والخدمات المالية والنقل والتأمين بنسبة 1.42%، 0.77%، 0.29%، على التوالي.

وقفزت 8 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.55%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2.80%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.15%، ثم سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 2.17%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 8.7 مليون ورقة بقيمة 49.7 مليون درهم.



بورصة البحرين وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.66% رابحًا 12.29 نقطة ليغلق عند مستوى 1867.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 68.91% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.48%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 42.27% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري، البنك الأهلي المتحد، مجموعة البركة المصرفية، بنك البحرين الوطني، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 9.33%، 1.28%، 0.66%، 0.45%، 0.27%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 8.29% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة بنسبة 2.11%، وهبطت أسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية، شركة البحرين الوطنية القابضة، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 2.04%، 0.94%، 0.89%، على التوالي.



بورصة الكويت كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.41% رابحًا 30.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7477.91 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.25% رابحًا 20.18 نقطة ليغلق عند مستوى 8082.44 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.89% رابحًا 55.82 نقطة ليغلق عند مستوى 6315.56 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.01% رابحًا 67.12 نقطة ليغلق عند مستوى 6682.62 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 305.5 مليون سهم بقيمة 65.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 2.54%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.03%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.01%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاعات الطاقة والمنافع والعقار بنسبة 0.46%، 0.45%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاعي المواد الأساسية والبنوك بنسبة 0.25%، 0.22%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا وحيدًا بنسبة 1.9%.



بورصة قطر فيما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.06% خاسرًا 8.32 نقطة ليغلق عند مستوى 12808.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 305.9 مليون سهم بقيمة 915.3 مليون ريال عبر تنفيذ 18.4 ألف صفقة، وتراجع 21 سهمًا، وارتفع 18 سهمًا، واستقر سهمين.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.38%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.96%، 0.33%، على التوالي.