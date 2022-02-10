إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى لتناولهم وجبة سمك فاسدة بالبرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة من البرلس ب تسمم غذائي ، لتناولهم وجبة سمك فاسدة، وجرى نقل المصابين لمستشفى البرلس المركزى، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة من مستشفى البرلس المركزى بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة للمستشفى مصابين بتسمم غذائي، لتناولهم وجبة سمك فاسدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من ألماظة محمد حسن عاشور، 65 سنة، وأحمد شريف القصاص 3 سنوات، وكارما محمد القصاص، 3 سنوات، وإيمان محمد سعد عطية، 25 سنة، وماجدة عارف محمد الزغبي، 30 سنة، وجميعهم من مدينة برج البرلس، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة بالاستقبال.