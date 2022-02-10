اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى لتناولهم وجبة سمك فاسدة بالبرلس

الخميس، 10 فبراير 2022 10:03 م
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى لتناولهم وجبة سمك فاسدة بالبرلس إسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة من البرلس بتسمم غذائي، لتناولهم وجبة سمك فاسدة، وجرى نقل المصابين لمستشفى البرلس المركزى، لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
وتلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة من مستشفى البرلس المركزى بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة للمستشفى مصابين بتسمم غذائي، لتناولهم وجبة سمك فاسدة، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
 
وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من ألماظة محمد حسن عاشور، 65 سنة، وأحمد شريف القصاص 3 سنوات، وكارما محمد القصاص، 3 سنوات، وإيمان محمد سعد عطية، 25 سنة، وماجدة عارف محمد الزغبي، 30 سنة، وجميعهم من مدينة برج البرلس، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة بالاستقبال.

كفر الشيخ

تقرير طبي

وجبة سمك

اسعافات اوليه

فحوصات طبية

مستشفى البرلس

صحة كفر الشيخ

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