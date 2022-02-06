إصابة 3 من أسرة واحدة بتسمم غذائى في الإسماعيلية

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بتعرض 3 أشخاص من أسرة واحدة بقئ وإسهال، بعد إصاباتهم بتسمم غذائى، بمنطقة أبو عطوة، التابعة لمدينة الإسماعيلية، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلي مستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، بعد تعرضهم لقيء وإسهال.

وقال مصدر طبى إن المصابين هم، رجاء السيد عطية، 38 عامًا، وأبنائها عبد الرحمن عمرو إبراهيم، 11 عامًا، ونورهان عمرو. إبراهيم 7 أعوام، من منطقة أبو عطوة بالإسماعيلية، وأصيبوا جميعًا بقئ وإسهال.