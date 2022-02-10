أطعمة نباتية تساعد على وقف تساقط الشعر.. منها السبانخ

كتبت - ميرفت رشاد

مشكلة تساقط الشعر تؤثر على عدد كبير من الأشخاص، قد يكون السبب في ذلك هو أنك لا تعتني بشعرك بشكل صحيح ، أو أن جسمك يعاني من نقص على أي حال، إذا كنت ترغب في تجنب تساقط الشعر، فعليك دائمًا توخي الحذر والانتباه لنظامك الغذائي، و إليك 4 أطعمة نباتية يمكن أن تساعدك على وقف تساقط الشعر، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv"

إليك 4 أطعمة نباتية للتحكم في تساقط الشعر:

1- المكسرات:

المكسرات مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية ويمكن لحفنة منها فقط في نظامك الغذائي اليومي أن تفعل المعجزات لشعرك، الخصائص الصحية للمكسرات تغذي فروة رأسك وتساعد شعرك على النمو.

2 - البذور :

تمامًا مثل المكسرات ، تحتوي البذور أيضًا على كمية جيدة من العناصر الغذائية. فإن بذور الشيا وبذور الكتان تعتبر رائعة لتعزيز نمو الشعر لأنها تحتوي على أوميجا 3 ومغذيات حيوية أخرى.

3- البقوليات:

تعتبر البقوليات مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي ، مما يساعد في نمو الشعر ، لا تنس تضمين الفول والعدس في نظامك الغذائي بشكل يومي.

4 - السبانخ:

السبانخ غنية بحمض الفوليك والفيتامينات A و C والحديد ، وهي رائعة لتعزيز نمو الشعر، إلى جانب الفيتامينات ، فإن الخضروات الورقية غنية أيضًا بالمنجنيز والزنك والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية.