اليوم السابع
Ads
الخميس، 10 فبراير 2022 03:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

أطعمة نباتية تساعد على وقف تساقط الشعر.. منها السبانخ

الخميس، 10 فبراير 2022 03:00 ص
أطعمة نباتية تساعد على وقف تساقط الشعر.. منها السبانخ تساقط الشعر
كتبت - ميرفت رشاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 مشكلة تساقط الشعر تؤثر على عدد كبير من الأشخاص، قد يكون السبب في ذلك هو أنك لا تعتني بشعرك بشكل صحيح ، أو أن جسمك يعاني من نقص على أي حال، إذا كنت ترغب في تجنب تساقط الشعر، فعليك دائمًا توخي الحذر والانتباه لنظامك الغذائي، و إليك 4 أطعمة نباتية يمكن أن تساعدك على وقف تساقط الشعر، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv"

إليك 4 أطعمة نباتية للتحكم في تساقط الشعر:

1-  المكسرات:

المكسرات مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية ويمكن لحفنة منها فقط في نظامك الغذائي اليومي أن تفعل المعجزات لشعرك، الخصائص الصحية للمكسرات تغذي فروة رأسك وتساعد شعرك على النمو.

2 - البذور : 

تمامًا مثل المكسرات ، تحتوي البذور أيضًا على كمية جيدة من العناصر الغذائية. فإن بذور الشيا وبذور الكتان تعتبر رائعة لتعزيز نمو الشعر لأنها تحتوي على أوميجا 3 ومغذيات حيوية أخرى.

3-  البقوليات: 

تعتبر البقوليات مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي ، مما يساعد في نمو الشعر ، لا تنس تضمين الفول والعدس في نظامك الغذائي بشكل يومي.

4 - السبانخ:

السبانخ غنية بحمض الفوليك والفيتامينات A و C والحديد ، وهي رائعة لتعزيز نمو الشعر، إلى جانب الفيتامينات ، فإن الخضروات الورقية غنية أيضًا بالمنجنيز والزنك والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية.


تساقط الشعر

اسباب تساقط الشعر

علاج تساقط الشعر

الاطعمة

الاطعمة النباتية

السبانخ

المكسرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة