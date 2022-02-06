3 اختبارات دم تكشف أسباب تساقط الشعر.. تعرف عليها

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة جدًا ويحاول معظم الأشخاص استخدام العلاجات لوقف تساقط الشعر أو تقليله ولكن لا يشعر الكثيرون بالرضا عن النتائج، ووفقا لأخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة جيتيكا ميتال جوبتا، قالت إن فقدان ما يصل إلى 50 إلى 100 شعرة يوميًا أمر طبيعي، ولكن إذا زاد تساقط الشعر فيجب إجراء العديد من اختبارات الدم مثل CBC و Vit D3 و BR2قبل زيارة الطبيب، موضحة أنه يمكن أن تشير نتائج الاختبار إلى أسباب تساقط الشعر بخلاف ذلك ، هناك بعض النصائح التي يمكنك تجربتها في المنزل لوقف تساقط الشعر الزائد، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

نصائح يمكن تجربتها فى المنزل لوقف تساقط الشعر



1) تأكدي من عدم ربط شعرك بقصات شعر ضيقة أو ذيل حصان مرتفع لأن ذلك يسبب المزيد من الاحتكاك وشد الشعر، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

2) تأكد من استخدام غطاء وسادة حريري يقلل الاحتكاك ولا يكسر شعرك.

3) تجنب أي تصفيف أو علاجات كيميائية للشعر والتي يمكن أن تؤدي إلى تكسر روابط الشعر.

4) استخدمي الشامبو والبلسم المخصص لنوع شعرك.

5) استخدمي سيروم شعر كل يوم ليس فقط لتعزيز نمو الشعر ولكن أيضًا لتقليل تكسر الشعر وتساقطه.

6) أخيرًا ، يساعد النوم الجيد ليلاً ونمط الحياة الخالي من الإجهاد دائمًا فى علاج تساقط الشعر ، تأكد من الحفاظ على رطوبتك واتباع روتين جيد عندما يتعلق الأمر بنظامك الغذائي.