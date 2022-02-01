محافظة الجيزة تزيل 95 تعديا على أملاك الدولة بالعياط ومنشأة القناطر وأطفيح

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة التعديات علي الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، و كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد أي مخالفات أو تعديات مؤكدا أن محافظة الجيزة بكافة أجهزتها المعنية تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف إستنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة بإزالة 95 حاله تعدي بالبناء المخالف علي الإراضي أملاك الدوله بمراكز العياط واطفيح ومنشأة القناطر حيث شملت قيام مركز ومدينة العياط بإزالة عدد 45 حالة تعدى بالبناء على أرض أملاك دولة بمساحة 2505 م بقرية جرزا التابعة للوحدة المحلية بالقطورى وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة منشاة القناطر بالتعاون مع رى قناطر الدلتا تنفيذ ( 45) قرار إزاله لتعديات علي أراضي الدولة بمساحه 11825 م٢ بقرية الجلاتمه .

كما قام مركز ومدينة أطفيح بإزالة 5 حالات تعدي على أراضي أملاك دوله بقرية القبابات على مساحة 2000 ٠م٢ فى المهد .

ولم تتوقف مجهودات مواجهة المخالفات حيث قام مركز كرداسة بإزالة بدروم مقام بالمخالفه بمنطقة جرانه بالإضافه إلى قيام مركز ومدينة البدرشين بإزالة أساسات لبناء بدون ترخيص بعزبة النخل .

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .