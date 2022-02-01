القبض على قاتل شقيق زوجته بسبب خلافات أسرية فى أسيوط

كتب: محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط من كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بأسيوط، وألقت القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط من المستشفى الجامعي باستقبالها شخص مقيم بدائرة المركز، متوفى إثر إصابته بطلق ناري، وما قررته شقيقته باتهامها لزوجها بإطلاقه عيار ناري من سلاح كان بحوزته صوب شقيقها محدثاً إصابته التي أودت بحياته، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات زوجية بين الجاني وزوجته "شقيقة المجني عليه".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بأمن أسيوط وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم "فرد محلى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.