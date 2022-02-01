اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة التونسية: تطعيم 5808 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:48 ص
الصحة التونسية: تطعيم 5808 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الماضية تطعيم كورونا فى تونس
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة التونسية أنه تم تطعيم 5 ألاف و808 أشخاص بلقاح فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.


وذكرت وزارة الصحة في بيان أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و234 ألفا و262 شخصا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و593 ألفا و324 شخصا بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و640 ألفا و938 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقا.


وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و757 ألفا و250 جرعة ، فيما بلغ عدد المسجلين على المنظومة الصحية 7 ملايين و824 ألفا و653 شخصا، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.


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