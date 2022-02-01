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الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:17 م
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التضامن تبدأ صرف معاشات فبراير لأكثر من 10 ملايين و500 ألف مستفيد

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:00 م
التضامن تبدأ صرف معاشات فبراير لأكثر من 10 ملايين و500 ألف مستفيد صرف المعاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات فبراير اعتبارا من اليوم الثلاثاء، من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى، وكذلك صرف المعاشات من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، حيث يتم الصرف لأكثر من 10 ملايين و500 ألف صاحب معاش ومستفيد.
 
ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كل الإجراءات لصرف معاشات فبراير، اعتبارا من أول الشهر كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

التضامن

معاشات فبراير

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات

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