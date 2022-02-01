الأوقاف تعلن أسماء 28 خطيبًا جديدًا على بند التحسين بالمنوفية والبحر الأحمر

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أسماء الناجحين من محافظتي المنوفية (المجموعة السابعة) ، والبحر الأحمر (المجموعة الثانية) من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هاتين المحافظتين أو من غيرهما .

وفيما يلى أسماء الخطباء الجدد:

1. محمد السيد عبد القادر الشافعي المنوفية كلية أصول الدين ممتاز

2. أحمد محمد محمد مرزوق المنوفية كلية أصول الدين ممتاز

3. كريم حسن محمد الحضري المنوفية كلية القرآن الكريم جيد جدًّا

4. محمد عبد النبي محمد إبراهيم الليثي المنوفية كلية أصول الدين جيد جدًّا

5. خالد مجدي إبراهيم محمد الشرقاوي المنوفية كلية أصول الدين جيد

6. عبد الحكيم محمد عبد الحكيم الفرماوي المنوفية كلية أصول الدين جيد

7. محمود عفيفي محمود جليلة المنوفية كلية أصول الدين جيد

8. إسلام إسماعيل مصطفى إسماعيل المنوفية كلية أصول الدين جيد

9. محمد عزب أبو الفتوح زايد المنوفية كلية أصول الدين جيد

10. عبد الله عبد الفتاح عبد الله عبد العليم نجم المنوفية كلية أصول الدين جيد

11. محمود رجب مبروك كسبر المنوفية كلية أصول الدين جيد

12. سالم ظريف عبد القادر محمد المنوفية كلية أصول الدين جيد

13. محمد سعيد عبد اللطيف سنجر المنوفية كلية أصول الدين جيد

14. أحمد محمد عبد العاطي شاهين المنوفية كلية أصول الدين جيد

15. سليمان عبد المجيد سليمان غانم المنوفية كلية أصول الدين جيد

16. عاطف صبري محمد عصفور المنوفية كلية أصول الدين جيد

17. إسلام خالد محمد عبد الفتاح المنوفية كلية أصول الدين جيد

18. محمود صلاح محمد أحمد سالم المنوفية كلية الدعوة الإسلامية جيد

19. أحمد متولي عبد الرازق الغزالي المنوفية كلية الدعوة الإسلامية جيد

20. أمين محمد أمين يوسف حسن المنوفية كلية الشريعة الإسلامية جيد

21. عمر عبد العزيز سلامة يوسف المنوفية كلية الشريعة والقانون جيد

22. محمد شعبان شبل أبو الغيط المنوفية كلية الشريعة والقانون جيد

23. أحمد إبراهيم عبد السميع إبراهيم منصور المنوفية كلية الشريعة والقانون جيد

24. محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المنوفية كلية القرآن الكريم جيد

25. غريب محمود محمد عبد العال المنوفية كلية القرآن الكريم جيد

26. عبد الفتاح أحمد عبد الفتاح محمد المنوفية كلية اللغة العربية جيد

27. إسلام جمال محمد سلام المنوفية كلية اللغة العربية جيد

28. عز الدين أحمد عمر أحمد البحر الأحمر كلية أصول الدين جيد

وقالت الوزارة إنه على المديريتين استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي :

1- نسخة من المؤهل أصل .

2- صورة الرقم القومي .

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

بالإضافة استكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.