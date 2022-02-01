الأوقاف: انطلاق مشروع صكوك الإطعام الخميس المقبل بتوزيع 25 طن لحوم

أكدت وزارة الأوقاف أنه في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك الإطعام تنطلق بعد غدٍ الخميس 3/ 2/ 2022 من أمام ديوان عام وزارة الأوقاف بشائر الخير بتوزيع (25) طنًا من لحوم صكوك الإطعام.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفقد صباح اليوم الثلاثاء، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم "صكوك الإطعام" لإطلاق مشروع صكوك الإطعام الذى يستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور كلٍّ من: العميد محمود السعدنى رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن ، وعمر عوض مدير عام الشركة السودانية لتوريد اللحوم ، والدكتور محمد عبد الوهاب العضو المنتدب ، وزينهم أمين العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة ، والدكتور أسامة فايز رئيس قطاع الفروع بالشركة المصرية للحوم والدواجن ، والشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والشيخ محمد نور مدير عام التفتيش الدعوى ، والشيخ علاء شعلان مدير عام المتابعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وواعظات وزارة الأوقاف وعدد من وسائل الإعلام.