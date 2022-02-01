وزير الأوقاف: "صكوك الإطعام" أهم مشروع للوزارة ومضاعفة الكميات بحلول رمضان

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشروعات التى أطلقتها وزارة الأوقاف ويستهدف الوصول للأسر كل اسبوع لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال متابعته بدء المشروع، أن المشروع يبدأ ب 100 طن شهريا، وان شاء الله هيكبر، وهذا المشروع هيثبت شهريا فبدلا ان يتم توزيع اللحوم كل سنة للاسر المستهدفة هتصل له كل شهر ثم كل اسبوع باذن الله، وفى رمضان هتضاعف الكمية ل 200 طن، وسعر الصك بـ 300 جنيه ويجوز التبرع بقيمة الصم من اموال الزكاة او الصدقات ، او كفارة اليمين، والصك يكفى لـ 3 كيلو لحوم، وهذا باب بديل لموائد الرحمن ولاطعام المواطنين.

وقال: خلال ايام قليلة هيكون موجود توزيع منزلى للصكوك المواطن هيتصل بالوزارة يصله الصك، ونأمل ان تضاعف الكميات مع بداية رمضان، بـ 200 طن على الأقل.

واشار إلى أن المشروع وفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة يوميا، والذبح داخل المجزر يحافظ على البيئة، ويتم التعاون مع وزارة التضامن فى توفير قاعدة البيانات الخاصة بالأسر.