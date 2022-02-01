أولياء أمور طلبة إعدادية الجيزة: امتحان الجبر صعب والأسئلة غير مباشرة

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحان مادة الجبر والاحصاء، حيث حرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، فيما كشف أولياء الأمور عن صعوبة الامتحان موضحين أن الأسئلة غير مباشرة، وهناك مسائل تضمنها الامتحان تراكمية ومستوى الاختبار الطالب الفائق ولم يراعى المستويات المعرفية للطلاب.

وطالب أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات بضرورة ترك مساحة من الوقت بجدول الامتحانات، موضحين أن الطلاب يؤدون يومياً امتحان مادة ومادتين ويمثل جدول الامتحان ضغط كبير على الطلاب ولا يستطيعون مراجعة الموضوعات لضيق الوقت، مطالبين بأن يكون جدول امتحان الفصل الدراسي الثاني مختلف بترك مساحة بين امتحان كل مادة.

فيما أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة مطابقة للمواصفات والوقت المحدد للإجابة وتدرج مستوى الامتحان من السهل إلى المتوسط.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تعقد وفقا للضوابط التالية: ـ امتحانات منفصلة لكل مادة فى منهج الفصل الدراسى الأول وليست اختبارات مجمعة.

ـ تضاف الدرجة التى يحصل عليها الطالب فى التيرم الأول لدرجة التيرم الثانى.

ـ مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسى الأول 140 درجة كنهاية عظمى.

ـ يختلف جدول الامتحان من محافظة لأخرى وأيضا أسئلة الامتحان حسب كل مديرية تعليمية.

ـ لا يُمنع من لم يحصل على لقاح كورونا من دخول الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الوقائية.

ـ يتم تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات وتعلن النتائج من خلال المديريات التعليمية.