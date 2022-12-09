دونالد ترامب عن صفقة تبادل بريتنى جرينر و"تاجر الموت": إحراج "غبى" لأمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بريتنى جرينر، لاعبة كرة السلة المحترفة للسيدات والتى تم إطلاق سراحها يوم الخميس بعد أن أمضت قرابة العام فى الأسر الروسى كجزء من صفقة تبادل سجناء مع إدارة بايدن.

وكتب ترامب فى منشور على موقعه للتواصل الاجتماعى Truth Social: "أى نوع من الصفقة هى مبادلة بريتنى جرينير، لاعبة كرة السلة الذى يكره بلادنا علانية للرجل المعروف باسم" تاجر الموت ".

اقترح الرئيس السابق أنه كان ينبغى إطلاق سراح بول ويلان بدلًا من جرينر. ويلان هو جندى سابق فى مشاة البحرية واعتقل فى روسيا عام 2018 بتهم تجسس أدين فى عام 2020، وحُكم عليه بالسجن 16 عامًا.

وكتب ترامب: "يا له من إحراج غبى وغير وطنى للولايات المتحدة الأمريكية!"

تم الإفراج عن جرينر، التى اعتقلت فى فبراير لإحضارها زيت الحشيش إلى البلاد، مقابل فيكتور بوت، تاجر أسلحة روسى سيئ السمعة يقضى عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة التآمر لقتل أمريكيين، مما أدى إلى العديد من منتقدى إدارة الرئيس بايدن. للقول أن روسيا حصلت على نهاية صفقة افضل.

قالت جرينر، وهى مركز لفينيكس ميركورى، أريزونا ريبابليك فى عام 2020 أنها لا تعتقد أنه يجب عزف النشيد الوطنى قبل مباريات WNBA، وقالت حينها: "أنا لا أقصد ذلك بأى ازدراء لبلدنا. كان والدى فى فيتنام وكان ضابطًا قانونيًا لمدة 30 عامًا. أردت أن أصبح شرطيًا قبل كرة السلة أنا فخور ببلدي".