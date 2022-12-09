الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال..

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم فى البورصة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) ، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بحسابات خاصة به، وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ قدره ( 20 مليون جنيه).

تم تتخاذ الإجراءات القانونية.