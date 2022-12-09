الداخلية تضبط 280 طربة حشيش فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسنى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديريتى أمن "الإسكندرية والإسماعيلية" جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزته (180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (عنصر إجرامى) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القصاصين، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.