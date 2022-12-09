إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص شمال مدينة الغردقة

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسط لمدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين من التحريات الأولية ان الحادث بسبب اختلال التوازن في عجلة مما أسفر عن الحادث، وتم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام.