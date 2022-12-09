اليوم السابع
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الجمعة، 09 ديسمبر 2022 10:22 م
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إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص شمال مدينة الغردقة

الجمعة، 09 ديسمبر 2022 05:11 م
إصابة 11 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص شمال مدينة الغردقة اسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 11 شخصا، مساء اليوم، الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسط شمال مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفي الغردقة العام، وجاري تحرير محضر بالواقعة.
 
كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائرى الأوسط لمدينة الغردقة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.
 
وتبين من التحريات الأولية ان الحادث بسبب اختلال التوازن في عجلة مما أسفر عن الحادث، وتم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام.

 


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