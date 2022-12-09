أخبار الاقتصاد اليوم.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1670 جنيها للجرام

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 9-12-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد موجة الاضطرابات في السوق، وبلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 1430 جنيها، وبلغت حصيلة الضرائب والرسوم ل جمارك السويس خلال الشهر الماضي حوالى 4.1 مليار جنيه.



استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة عند 1670 جنيها للجرام عيار 21 استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد موجة الاضطرابات في السوق وسط تغيرات لحظية في سعر المعدن النفيس بسبب المضاربة، وبلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 1430 جنيها، وعيار 21 سجل 1670 جنيها، وسجل عيار 24 قيمة 1909 جنيهات، والجنيه الذهب 13360 جنيها.



4.1 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال نوفمبر أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس، عن مشمول 10907 شهادة جمركية خلال شهر نوفمبر، وذلك لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها، وبلغت حصيلة الضرائب والرسوم خلال الشهر الماضي حوالى 4.1 مليار جنيه. أفرجت الإدارة المركزية لجمارك السويس، عن مشمول 10907 شهادة جمركية خلال شهر نوفمبر، وذلك لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها، وبلغت حصيلة الضرائب والرسوم خلال الشهر الماضي حوالى 4.1 مليار جنيه.



البرج الأيقوني

البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة يتصدر غلاف مجلة أمريكية نشرت مجلة الخرسانة العالمية (Concrete International)، الصادرة عن المعهد الأمريكى للخرسانة، تقريرا فى 3 صفحات عن البرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى عددها الصادر فى شهر ديسمبر الجارى، تحت عنوان "أطول مبنى فى إفريقيا على أرض الأهرامات العظيمة"، كما نشرت المجلة صورة البرج الأيقونى على صفحة الغلاف. نشرت مجلة الخرسانة العالمية (Concrete International)، الصادرة عن المعهد الأمريكى للخرسانة، تقريرا فى 3 صفحات عن البرج الأيقونى بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى عددها الصادر فى شهر ديسمبر الجارى، تحت عنوان "أطول مبنى فى إفريقيا على أرض الأهرامات العظيمة"، كما نشرت المجلة صورة البرج الأيقونى على صفحة الغلاف.

مجلة (Concrete International)، هى مجلة دورية توزع دولياً، و تتناول كل ما هو جديد وفريد في مجال تصميم وتشييد المنشآت الخرسانية ومواصفات وأكواد التصميم اللازمة، وتصدر عن المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI)، وهو مؤسسة أمريكية علمية ومهنية غير ربحية، تهدف إلي وضع المعايير الهندسية، والأكواد التصميمية للمنشآت الخرسانية بجميع أنواعها، مع اتباع الأساليب العلمية الحديثة والتطوير باستمرار.