4.1 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال نوفمبر

كتب أحمد يعقوب

أفرجت الإدارة المركزية ل جمارك السويس ، عن مشمول 10907 شهادة جمركية خلال شهر نوفمبر، وذلك لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الخيوط والمنسوجات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الاستقبال والبلاستيك والمنتجات البترولية وغيرها، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 1.095 مليار جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2.595 مليار جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 377.9 مليون جنيه.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك على سرعة الإنجاز وأداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير على المواطنين .

وخلال شهر نوفمبر 2022 قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك السويس، بتصدير مشمول 3392 بیان جمركي تحت نظم المختلفة ( نهائي – سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 13.6 مليار جنيه، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة منها رمال طبيعية وعصائر ومستحضرات تجميل وعلف للدواجن وغيرها.

كما تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السويس خلال نوفمبر الماضى بنحو 4.64 مليون جنيه، وبلغت حصيلة مزاد المهمل خلال نفس الفترة 3 مليون 161 ألف جنيه وتحصيل غرامات ومخالفات ومتحصلات أخرى بحوالى 38 مليون و 68 ألف جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة خلال شهر نوفمبر 2022 حوالى 4.1 مليار جنيه.