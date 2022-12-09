أسعار الذهب اليوم الجمعة تسجل 1670 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب ، اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا عند مستوى 1670 جنيهًا للجرام عيار 21، مع استمرار موجة الاضطرابات في السوق وسط تغيرات لحظية في سعر المعدن بسبب المضاربة، وتشهد الأسواق اضطرابات في عملية تسعير الذهب الأمر الذي دفع بعض تطبيقات تحديد أسعار الذهب لوقف تسعير المعدن وكذلك كبار الشركات المنتجة وقف عمليات البيع والشراء.

متوسط سعر بيع الذهب الآن فى سوق الذهب بمصر 1670 جنيها من العيار الرئيسي 21، وتشير التوقعات إلى إمكانية تراجع سعر الذهب في الأسواق خلال الساعات القادمة مع اتجاه حائزي المعدن النفيس لبيع السبائك لجني الأرباح.



أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 1430 جنيها.

عيار 21 سجل 1670 جنيها.

عيار 24 سجل 1909 جنيهات.

الجنيه الذهب 13360 جنيها.

عالمياً تراجعت أسعار الذهب مع تعافي الدولار قليلاً، بينما ينتظر المشاركون في السوق مزيداً من التوجيه من اجتماع الفدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل بشأن رفع أسعار الفائدة، وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1783.50 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه أكثر من 1% أمس الأول الأربعاء مدعوما بتراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1795.10 دولار.



مؤشر الدولار والفائدة

وارتفع مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى، ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في عام 2022 والمقرر عقده في 13 و14 ديسمبر، كما ينتظر المشاركون في السوق تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر تشرين الثاني المقرر صدورة في 13 ديسمبر.