8 خطوات من مطبخك لتقوية مناعتك فى فصل الشتاء والوقاية من فيروس كورونا

كتبت أمل علام

يمكن للأطعمة أن تعزز جهاز المناعة لمحاربة فيروس كورونا وفقًا للخبراء، ابدأ باتباع نظام غذائي جيد وصحي ومتوازن لضمان استعداد جسمك لمواجهة تهديد فيروس كورونا، وذلك وفقا لموقع Food.

أكد الخبراء، أن اتباع نظام غذائي جيد قد يساعد في الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، حيث يعد بناء نظام مناعي قوي أحد أفضل الطرق لمنع الفيروسات مثل فيروس كورونا، مع الخوف من كورونا الذي يلوح في الأفق، حان الوقت لتكثيف تناول الأطعمة التي تعزز المناعة لدينا.

وقال الموقع، تلعب العديد من العوامل دورًا في التاثير على جهاز المناعة لدينا، لكن نظامنا الغذائي يساعد دائمًا في تقويته، يحسن المدخول الغذائي الأمثل من قدرتنا على الصمود في مواجهة الفيروسات والأمراض المعدية الأخرى، في فصل الشتاء، تتعرض مناعتنا للضعف، لذلك، فلنبدأ بنظام غذائي جيد وصحي ومتوازن لضمان استعداد جسمك لمواجهة خطر الفيروس.

تضع دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للطب نصائح حول النظام الغذائي لتحسين المناعة لمكافحة كورونا:

ماذا يجب أن تأكل لمحاربة كورونا؟

1. تناول الفاكهة يوميا

الفواكه مليئة بمضادات الأكسدة التي تقي البكتيريا والالتهابات الفيروسية، املأ نظامك الغذائي اليومي بالفواكه مثل الجوافة والتفاح والموز والفراولة والشمام والبطيخ والجريب فروت والأناناس والباباي والبرتقال، يقترح الخبراء تناول 4 حصص تصل إلى كوبين من الفاكهة كل يوم.

2 .اختر الخضراوات الطازجة

تقدم المنتجات الشتوية مجموعة من الخضروات الموسمية، معظمها من الخضروات الورقية، بالبروكلي والسبانخ والحلبة واللفت، أيضا، الفلفل الأخضر، والكزبرة، والخضروات الطازجة الأخرى تساعد في مناعة قوية، تأكد من تناول 5 حصص (حوالي 2.5 كوب) من الخضار في اليوم.

3. تناول الحبوب والمكسرات

يشتمل النظام الغذائي المتوازن على كمية جيدة من الحبوب الصحية التي تنقل الكربوهيدرات الصحية والكثير من الألياف، تناول حوالي 180 جرامًا من الحبوب مثل الذرة غير المصنعة والشوفان والقمح والأرز البني والجذور مثل البطاطس والقلقاس، تناول حفنة من المكسرات مثل اللوز والفستق كل يوم، والفاصوليا.

4. تناول اللحوم الحمراء والدواجن باعتدال

يمكن تناول اللحوم الحمراء مرة أو مرتين في الأسبوع، والدواجن 2-3 مرات في الأسبوع، تناول الأسماك والبيض والحليب، والفاصوليا.

5. التحول إلى الوجبات الخفيفة الصحية

تخلص من الأطعمة المقلية والوجبات الخفيفة المعبأة والبسكويت الذى يحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح، اختار الفواكه الطازجة والخضروات النيئة كوجبة خفيفة صحية .

6. تجنب الإفراط في الطهي

يمكن أن يؤدي الإفراط في طهي الخضراوات إلى تجريدها من خصائصها الغذائية، مما يؤدي إلى فقدان الفيتامينات والمعادن المهمة، قم بالطهي فقط لدرجة أن الأطعمة لم تعد نيئة، "تأكد من تحضير الطعام وتقديمه في درجات حرارة مقبولة (72 درجة مئوية على الأقل لمدة دقيقتين)".

7. الحد من تناول الملح والدهون

حافظ على استهلاك الملح لخمسة جرامات في اليوم، تجنب الدهون المشبعة من الزبدة واللحوم الدهنية وجوز الهند وزيوت النخيل والجبن والسمن والقشدة، استبدلها بالأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة مثل الأفوكادو والأسماك والمكسرات وفول الصويا وزيت الزيتون والكانولا وزيت الذرة وعباد الشمس.

8. شرب من 8-10 أكواب من الماء كل يوم

يساعد الماء على نقل العناصر الغذائية في الدم وطرد السموم وتنظيم درجة حرارة الجسم،كذلك الابتعاد عن المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، يمكن أن يضمن النظام الغذائي السليم والصحي وجود نظام مناعي قوي يمكنه مقاومة أي هجوم من فيروس كورونا، حيث إن الأفراد الذين يتبعون أنظمة غذائية متوازنة أكثر أمانًا مع وجود جهاز مناعي أفضل ونسبة أقل من الأمراض المزمنة والالتهابات.