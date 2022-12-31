اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 04:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ القاهرة: الدولة قدمت تجربة فريدة فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة

السبت، 31 ديسمبر 2022 04:00 ص
نائب محافظ القاهرة: الدولة قدمت تجربة فريدة فى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مشروع المحروسة
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، قدمت نموذجًا مميزًا، وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، بها وحدات لائقة كاملة التأثيث، لبدء حياة كريمة لقاطنيها، وذلك كحق أصيل من حقوق الإنسان من خلال توفير كافة الخدمات له . 
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن ما يجرى حاليا من إزالة المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة يعد تحقيقا للمساواة الاجتماعية من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، والتى يأتي على رأسها تحسين جودة حياة المواطن، والعيش في منطقة لائقة وسكن كريم متوفر به جميع الخدمات الاجتماعية، وأن الدولة وكافة الأجهزة التنفيذية تولى كل الاهتمام لهذا الملف الهام.  
 
ولفتت إلى حرص الدولة على نقل سكان مناطق الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر خلف سور مجري العيون، التي يتم إخلاؤها الى منطقة الخيالة، والتي تعد واحدة من المشروعات الكبرى التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات مثل "الأسمرات ومعًا والمحروسة وأهالينا وغيرها". 
 
ويتكون مشروع أرض الخيالة من 42 عمارة سكنية أرضي و 9 أدوار متكررة بإجمالى 2268 وحدة سكنية ويخدم كل عمارة 2 أسانسير بالإضافة إلى منطقة الخدمات التى تضم (مسجد – كنيسة – مركز إسعاف – نقطة شرطة – نقطة إطفاء – مكتب بريد – مركز شباب - حديقة عامة) .
 

العشوائيات

تطوير العشوائيات

القاهرة

سور مجرى العيون

الجيارة



الموضوعات المتعلقة

تعرف على خريطة الأسواق الحضارية الجديدة بالجيزة بعد القضاء على العشوائيات ..فيديو

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 03:34 م

وداعا لمظاهر العشوائية.. تعرف على أبرز الأسواق الحضارية الجديدة بالجيزة

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 05:08 م

محافظة القاهرة تستكمل إزالة المناطق العشوائية خلف سور مجرى العيون

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:58 م

الدولة ترفع شعار "لا للإدمان" بالمناطق المطورة بديلة العشوائيات تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. نيفين القباج: 170 ألف زيارة منزلية لتوعية الأسر بطرق الاكتشاف المبكر لتعاطى المخدرات.. تقديم الخدمات لـ18 ألف مريض إدمان

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة