هدم 448 عقارا خلف سور مجرى العيون ونقل 1600 أسرة لشقق جديدة

كتب سيد الخلفاوى

واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال إزالة مناطق الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر، بنطاق حي مصر القديمة، خلف سور مجري العيون، وتسليم الأسر شققًا مفروشة مجهزة بكمبوند متكامل الخدمات يضم 2268 وحدة مجهزة.

و اجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية لمتابعة اعمال الازالات الجارية والوقوف على اخر المستجدات ومتابعة نسب التنفيذ وتذليل كافة الصعوبات للانتهاء من أعمال الازالات.

وأكدت عبد المنعم، اثناء جولتها على أن اعمال الإزالة تجرى بشكل منظم ودون اى تعطيل، ووجهت بضرورة الإسراع والعمل من خلال الخطة الموضوعة وتكاتف جميع الأجهزة لنجاح تنفيذ الأعمال والاستجابة لكافة طلبات المواطنين الذين يتم اخلائهم بالتوازي مع تسكينهم بوحدات سكنية حضارية بمشروع الخيالة بحي البساتين

وأوضحت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن جهود الاجهزة التنفيذية اليوم اسفرت عن هدم 8 عقارات هدما كليا بالاضافة الى هدم 4 عقارات هدما جزئيا حيث وصلت اجمالي العقارات خلف سور مجرى العيون الى 520 عقارًا، تم هدم 448 عقار هدم كليا و نقل قاطنيها البالغ عددهم 1600 أسرة تقريبا إلى وحدات سكنية جديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم، في مشروع "الخيالة" السالف ذكره.