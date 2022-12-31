اليوم السابع
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مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس فى الإسكندرية.. صور

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:02 ص
مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس فى الإسكندرية.. صور مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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تزينت عدد من ميادين محافظة الإسكندرية، استعدادا لاستقبال أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد، حيث كثفت الميادين ومداخل الشوراع منطقة سموحة بأشجار الكريسماس، والتي توافد عليها اعداد كبيرة من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية بجوارها احتفالا بأعياد الميلاد.

كما تزينت الأسواق المحلات بزينة أعياد الكريسماس لاستقبال العام بالبهجة والسرور وانتشار الزينة والأضواء المختلفة، وتتنافس المحلات والباعة فى شوارع عروس البحر المتوسط عليها لجذب انتباه المواطنين لالتقاط الصور التذكارية بجوارها .

وفي سياق آخر يمارس أهالي محافظة الإسكندرية طقوسهم الخاصة ليلة رأس السنة والتى تختلف أيضًا من عائلة إلى أخرى ، فالبعض يفضل الجلوس في المنزل وسط الأبناء والأقارب ومشاهدة الأفلام والبرامج المختلفة وتناول المكسرات والحلوى، وفى تمام الساعة 12 صباحًا يخرجون إلى الشرفات ويلقون أكياس المياه والزجاجات والألعاب ، وسط أجواء من البهجة والسرورو يتجه البعض إلى السهر في المقاهى والكافتيريات حتى ساعات متأخرة من يوم رأس السنة .

ومن جانبه أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون. 

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال. 

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مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس

 

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مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس

 

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مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس

 

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مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس

 

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مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس

 

IMG-20221230-WA0095
مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس

 

IMG-20221230-WA0096
مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس

 

IMG-20221230-WA0097
مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس

 

IMG-20221230-WA0098
مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس

 

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مواطنون يحتفلون برأس السنة حول أشجار الكريسماس


 

 

 


أخبار الإسكندرية

شجرة الكريسماس

راس السنه

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