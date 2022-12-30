مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها على المنشآت الغذائية تزامنا مع احتفالات رأس السنة

الدقهلية - محمد الحبشى

شنت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، حملة علي عدد من المنشآت الغذائية تزامنا مع احتفالات المصريين والعالم بإحتفالات العام الميلادي الجديد 2023، وتأتي هذه الحملات بناءا على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة استعداداً لاحتفالات راس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد

ووضعت فرق مراقبة الأغذية على مستوى محافظة الدقهلية، خطة للمرور على كافة المطاعم والنوادي والكافيهات والفنادق للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الصحية.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، إنه تم المرور على 79 منشآة غذائية وتم التوصية بغلق 24 منشأة، كما جرى تحرير 55 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت ولنقص الاشتراطات الصحية.

وأضاف مكين أنه تم إعدام حوالي 532 كجم مواد غذائية مختلفة، و204 لتر زيوت وعصائر للتغير في الخواص الطبيعية، إضافة لسحب عدد 21 دعينة أغذية متنوعة و إرسالها للمعمل المشترك للفحص وتحليل مده الصلاحية.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات، وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض.

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، علي استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة طوال الأيام المقبلة وذلك للاطمئنان لسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على صحتهم.