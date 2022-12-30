صحة الإسكندرية: انتهاء الدورة الـ10 لتأهيل القيادات الصحية بمستشفى الأنفوشى

الإسكندرية - أحمد الزغبى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، عن استكمال دورات "تأهيل القيادات بمديرية الشئون الصحية"، برعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وإشراف الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية.

وأضافت صحة الإسكندرية، أنه تم الانتهاء من فعاليات الدورة العاشرة، من دورات أساسيات الإدارة، التى أقيمت الأسبوع الماضى، بمستشفى اطفال الانفوشى، بتنسيق مع الدكتورة إيناس جلال مدير المستشفى، والتى تهدف إلى تدريب مديرى المستشفيات ورؤساء الأقسام الفنية والإدارية بها.

وتم فى نهاية الدورة تقديم شهادات ودروع الشكر والتقدير لكل المحاضرين من قيادات المديرية، كل من حامد احمد حامد مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية، والدكتورة حنان أحمد عزمى مدير إدارة الاستفسارات والفتاوى بالإدارة العامة للخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة، والدكتورة ميرندا توادرس مدير إدارة الجودة بالمديرية.

ومن جانبها قالت الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية، أن الدورة الحادية عشر من دورات أساسيات الإدارة، ستبدأ غدا السبت31 ديسمبر مستشفى اطفال فوزى معاذ، وتستمر لمدة 6 أيام

وعلى صعيد آخر، صرحت الدكتورة أميرة طهيو وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، انه تم تنظيم قافلة طبية ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة بمنطقة الهانوفيل ضمت 11 عيادة طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، وجراحة المخ والأعصاب، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 63 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.



وأشارت وكيلة وزارة الصحة أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 2384 مريض من أهالى المنطقة تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 50 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.



تأهيل القيادات الصحية بمستشفى الانفوشى للأطفال (1)



تأهيل القيادات الصحية بمستشفى الانفوشى للأطفال (2)



تأهيل القيادات الصحية بمستشفى الانفوشى للأطفال (3)



تأهيل القيادات الصحية بمستشفى الانفوشى للأطفال (4)



تأهيل القيادات الصحية بمستشفى الانفوشى للأطفال (5)