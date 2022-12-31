محافظ كفر الشيخ يوجه بالاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتوفير الراحة للطلاب

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد عبد الله، بضرورة إنهاء الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022 – 2023.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على أهمية الانتهاء من كل كافة أعمال الامتحانات و النظافة، وتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتجهيز القوائم الامتحانية، مع ضرورة توفير الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه بناء على تعليمات محافظ كفر الشيخ، أنه عقد سلسلة من الاجتماعات بقيادات المديرية والإدارات التعليمية، و موجهي عموم المواد الدراسية، أخرها، اليوم السبت"، بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومديري الإدارات التعليمية، وموجهي العموم لكافة المواد الدراسة، لمناقشة الاستعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، سواء لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، وتم التشديد على المنتدبين لأعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، والالتزام بالجدية، والتصدي لمحاولات الغش بكل حزم دون إرهاب للطلاب.

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أنه نبه على مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولًا بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت، وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، لافتًا بأنه بالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جارٍ تجهيز اللجان من تنظيف وتعقيم، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، وتوازى ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضًا مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

وأضاف عبد الله، أنه بالنسبة لتقدير الدرجات فقد تم التأكيد بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستوفر لجنة النظام والمراقبة كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول، وذلك وفق القواعد المنظمة.

وكان محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، المقترحة لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية عام مهني، وتربية خاصة، وتعليم مجتمعي، والتعليم الثانوي العام والفني، لسنوات النقل.